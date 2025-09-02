Perda auditiva pode estar ligada a 32% dos casos de demência em idosos, diz estudo
Uma nova pesquisa publicada na revista JAMA Otolaryngology – HEAD — Head & Neck Surgery indica que até 32% dos casos de demência em idosos podem estar associados à perda auditiva.
Uma nova pesquisa publicada na revista JAMA Otolaryngology – HEAD — Head & Neck Surgery indica que até 32% dos casos de demência em idosos podem estar associados à perda auditiva.
Para saber mais sobre essa importante descoberta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.
Para saber mais sobre essa importante descoberta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.
Leia Mais em Mundo Boa Forma:
Leia Mais em Mundo Boa Forma: