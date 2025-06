Pessoas que param de usar canetas emagrecedoras voltam ao peso normal em um ano, diz estudo Mundo Boa Forma|Do R7 01/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 01/06/2025 - 12h36 ) twitter

Mundo Boa Forma

Estudiosos de Oxford descobriram que as pessoas que tomam medicamentos para perda de peso, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, recuperam todo o peso perdido dentro de um ano após interromper o uso da medicação.

Para saber mais sobre os impactos do uso de canetas emagrecedoras e as conclusões do estudo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

