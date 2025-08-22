Logo R7.com
Se exercitar apenas sábado e domingo ajuda a prevenir 264 doenças, mostra estudo

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Aqueles que têm uma rotina corrida de trabalho, estudos e outras responsabilidades podem ter dificuldades de se exercitar todos os dias da semana. Um novo estudo, no entanto, indica que praticar atividades físicas aos sábados e domingos é tão benéfica quanto ao longo dos cinco dias da semana.

Para saber mais sobre os benefícios da prática de exercícios nos finais de semana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

