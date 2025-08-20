Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Viva a Vida

Só 3 minutos e 3 ingredientes – Low Carb, poucas calorias, rápido, fácil e barato

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Mundo Boa Forma

Este wrap low carb encontrado no nosso centro de receitas saudáveis tem apenas três ingredientes e fica pronto muito rápido!

Consulte no nosso parceiro Mundo Boa Forma para saber mais sobre essa receita deliciosa!

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.