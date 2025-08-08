Substitua o jantar! Delicioso, poucos carboidratos e sem farinha! Fácil, saudável, barato e low carb Mundo Boa Forma|Do R7 07/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quer praticidade na hora de preparar algo para comer no jantar? Esta maravilha encontrada no nosso centro de receitas saudáveis vai te ajudar nessa missão!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra como fazer essa receita deliciosa e saudável!

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Substitua o pão! Só 2 minutos, delicioso e baixo em carboidratos! Fácil, barato e saudável (Low Carb)

Jornalista é internada com celulite facial; entenda a grave infecção

Alimentos ricos em potássio podem ajudar a controlar a pressão, indica pesquisa