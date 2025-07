Sucralose aumenta a atividade da região do cérebro ligada à fome, diz pesquisa Mundo Boa Forma|Do R7 15/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h38 ) twitter

World diabetes day; sugar in wooden bowl on dark background

Não são poucos os relatos de que o adoçante sucralose – substituto do açúcar amplamente usado – pode não ser um aliado à saúde. E uma pesquisa realizada pela Universidade do Sul da Califórnia indica que o item também pode prejudicar sua dieta. O estudo mostrou que o ingrediente aumenta a atividade no hipotálamo, região do cérebro que regula o apetite e o peso corporal.

Para saber mais sobre os impactos da sucralose na sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

