Ultraprocessados podem causar dependência semelhante ao uso de drogas, alegam pesquisadores

Um grupo de pesquisadoras da Universidade Drexel, de Michigan, da Pensilvânia e do Instituto Nacional sobre o Abuso de Álcool e Alcoolismo, todos nos Estados Unidos, publicou um artigo na revista científica Nature Medicine onde defendem que “agora é o momento de reconhecer e responder ao vício em alimentos ultraprocessados”.

Para saber mais sobre essa pesquisa e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

