Um copo de refrigerante por dia foi ligado a um risco 85% maior de câncer de fígado, diz Harvard

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

A vertical shot of coke being poured in a glass full of ice on a black background

O consumo de refrigerantes já é desaconselhado por médicos, mas um dado surpreendente acendeu mais um alerta com relação à bebida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra mais sobre os riscos associados ao consumo de refrigerantes!

