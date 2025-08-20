Um copo de refrigerante por dia foi ligado a um risco 85% maior de câncer de fígado, diz Harvard Mundo Boa Forma|Do R7 20/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vertical shot of coke being poured in a glass full of ice on a black background

O consumo de refrigerantes já é desaconselhado por médicos, mas um dado surpreendente acendeu mais um alerta com relação à bebida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra mais sobre os riscos associados ao consumo de refrigerantes!

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Só 3 minutos e 3 ingredientes – Low Carb, poucas calorias, rápido, fácil e barato

Arlindinho perde 15kg e mostra antes e depois

Alicia X passa por cirurgia: “Quem sofre a vida inteira sabe o que estou falando”