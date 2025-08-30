Logo R7.com
Vírus da Covid e da gripe podem ‘acordar’ células cancerígenas, sugere estudo; entenda

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Woman in mask. Coronavirus theme. Lady by the window.

De acordo com um estudo publicado na revista Nature, infecções causadas por vírus respiratórios comuns, como o da gripe (influenza) e da Covid-19 (Sars-CoV-2), podem despertar células de câncer que estavam em estado de dormência no organismo.

Para entender melhor essa pesquisa e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

