Vitamina B3 com chá verde pode ajudar a proteger o cérebro, aponta estudo

a cup of green tea on wood board, drink for health

Uma nova pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia, em Irvine, nos Estados Unidos, diz que a vitamina B3 – também conhecida como niacina ou nicotinamida – pode ajudar a combater sinais do envelhecimento cerebral.

Para saber mais sobre como essa combinação pode beneficiar a saúde do seu cérebro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

