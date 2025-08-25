Logo R7.com
Vitamina favorita de Gisele Bündchen tem só 4 ingredientes e ajuda a emagrecer; confira receita

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma

Simples, com poucos ingredientes e ainda ajuda a emagrecer. Gisele Bündchen, 45 anos, não abre mão de uma batida de frutas em seu dia a dia e a preferida da modelo é com banana e melancia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra todos os detalhes dessa receita deliciosa!

