Como Fazer a Camélia Florir: Guia Completo Introdução As camélias são arbustos ornamentais valorizados por suas flores elegantes e folhagem brilhante. Pertencentes ao gênero... Plantas e Paisagismo|Do R7 11/08/2025 - 13h38

As camélias são arbustos ornamentais valorizados por suas flores elegantes e folhagem brilhante. Pertencentes ao gênero Camellia, essas plantas são nativas de regiões da Ásia, especialmente China, Japão e Coreia. Com uma variedade de cores e formatos, as camélias trazem um toque de sofisticação a qualquer jardim. No entanto, para garantir uma floração abundante, é essencial fornecer cuidados e condições ideais. Este guia completo aborda todos os aspectos necessários para cultivar camélias saudáveis e floridas, do plantio à poda e controle de pragas.

