Acupuntura em pets: Bem-estar, alívio de dores e até prevenção de doenças Técnica da medicina chinesa tem ganhado espaço na rotina veterinária e ajuda cães e gatos a lidarem com dores, estresse e problemas... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 27/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h37 )

Pet fazendo acupuntura (Foto: Reprodução) Feed TV - Viva a vida

A acupuntura, prática milenar da medicina tradicional chinesa, não é mais exclusividade dos humanos. Cada vez mais, cães e gatos têm recorrido à técnica como forma de aliviar dores, tratar traumas e até reduzir estresse e ansiedade. “Existem casos de cães que voltaram a correr depois de anos com dificuldade para andar e gatos com dores crônicas que recuperam o ânimo para brincar”, relata Marina Lamas, veterinária fisiatra e acupunturista do Nouvet, centro veterinário de nível hospitalar em São Paulo.

