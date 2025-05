As 10 cidades mais felizes do mundo em 2025, segundo estudo global Levantamento britânico aponta Copenhague, Zurique e Singapura no topo do ranking; Brasil ficou fora da lista. O conteúdo As 10 cidades... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 27/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h37 ) twitter

Cidades mais felizes do mundo (Foto: Reprodução) Feed TV - Viva a vida

Felicidade não é só um estado de espírito, mas também pode estar ligada ao lugar onde se vive. É isso que revela o Happy City Index 2025, estudo elaborado pelo Institute for Quality of Life, de Londres, que avaliou as 200 cidades mais prósperas do mundo com base em 82 indicadores de bem-estar, qualidade de vida e desenvolvimento urbano.

Para descobrir quais são as cidades que se destacam em felicidade e qualidade de vida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

