Bobbie Goods: os livros de colorir que conquistaram o mundo Criadora da coleção, Abbie Goveia celebra mais de um milhão de livros vendidos e revela planos para expandir seu universo fofo.

Bobbie Goods (Foto: Reprodução) Feed TV - Viva a vida

O universo lúdico dos livros Bobbie Goods, com seus desenhos encantadores de cachorros e ursos, virou febre global. A coleção, que já conta com quatro volumes, não para por aí: a ilustradora americana Abbie Goveia revelou que já tem novas ideias prontas para um futuro lançamento. “Continuo desenhando todos os dias, e as ideias não param de surgir. Se ao menos minha mão desenhasse mais rápido (risos)”, contou em entrevista à CNN.

Para saber mais sobre essa incrível história e o sucesso dos livros de colorir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

