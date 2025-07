Chinelo de dedo lidera ranking de tendências da moda no verão Peça da marca Dune Sandals foi destaque do relatório divulgado pela plataforma Lyst e reflete o novo comportamento de consumo Feed TV - Viva a Vida|Do R7 31/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h18 ) twitter

Chinelo (Foto: Redes Sociais) Feed TV - Viva a vida

Na quarta-feira, 30 de julho, a plataforma especializada em moda Lyst divulgou sua lista trimestral com os itens e marcas mais procurados da temporada. O relatório, já tradicional no setor, aponta as tendências que marcaram o verão no hemisfério norte, com destaque para calçados e acessórios como os grandes protagonistas da vez.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida e descubra mais sobre as tendências que estão dominando a moda deste verão!

