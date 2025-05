Chronoworking: novo modelo de trabalho que o funcionário escolhe seu horário O formato de trabalho permite que o colaborador escolha seus horários com base em seu próprio ritmo biológico O conteúdo Chronoworking... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 23/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 09h56 ) twitter

Trabalho (Foto: Freepik) Feed TV - Viva a vida

O chronoworking é um formato de trabalho que permite que o colaborador escolha seus horários com base em seu próprio ritmo biológico. A ideia é que cada pessoa atue nos momentos em que se sente mais produtiva, respeitando seu cronotipo, ou seja, se é mais ativa pela manhã, à tarde ou à noite. Conheça abaixo exemplos da modalidade.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida para saber mais sobre essa nova tendência no mundo do trabalho!

