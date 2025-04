“CLT Core”: A moda do escritório ressurge como símbolo de intelectualidade e luxo Tendência resgata formalidade e se alia ao crescimento do interesse pela literatura entre a geração Z O conteúdo “CLT Core”: A moda... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 01/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Reprodução/Internet)

Se a pandemia consolidou o conforto como palavra-chave na moda, o período pós-isolamento trouxe uma guinada para a formalidade – não apenas em eventos sociais, mas também no dia a dia. O estilo que antes era associado apenas ao ambiente corporativo agora se reinventa com novos nomes: office siren, demure e até “CLT Core“, em referência à Consolidação das Leis do Trabalho.

Para saber mais sobre essa tendência que une moda e intelectualidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Volta da magreza extrema preocupa moda e saúde pública

Rotina matinal produtiva: Hábitos simples para começar o dia com energia

Detox digital: Como reduzir o tempo de tela e aproveitar melhor o dia