Cores ousadas e elegância atemporal: conheça os tons que vão dominar os sapatos em 2025

As passarelas internacionais já deram o recado: os sapatos femininos de 2025 serão protagonistas nos looks da temporada. A transição ficou evidente nos desfiles mais recentes, onde nomes de peso como Chloé, Gucci e Ferragamo apresentaram coleções repletas de cores sofisticadas e marcantes. Analisando o que dominou as passarelas, destacam-se cinco tons que prometem ganhar as ruas e transformar produções básicas em visuais cheios de atitude.

