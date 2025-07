Dançarina é presa por usar ‘técnicas de sedução’ e expor ‘áreas sensíveis’ com dança do ventre No Egito, Linda Martino ficará detida por 30 dias por acusações de “ofender a moral pública” O conteúdo Dançarina é presa por usar ‘... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 08/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h58 ) twitter

Dançarina italiana (Foto: Instagram) Feed TV - Viva a vida

A dançarina italiana Linda Martino, conhecida por realizar apresentações de dança do ventre e ter mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, foi presa no Egito após ser acusada de “incitar o vício” e violar a moral pública. Segundo o jornal The Sun, Linda está detida há duas semanas e deve permanecer em prisão preventiva por mais 14 dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida para entender todos os detalhes dessa polêmica!

