Dieta saudável é possível mesmo com rotina corrida; saiba como Nutricionistas indicam mudanças simples nos hábitos alimentares para melhorar a qualidade das refeições no dia a dia O conteúdo Dieta... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 29/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dieta (Foto: Freepik) Feed TV - Viva a vida

Recentemente, especialistas destacaram estratégias práticas para manter uma alimentação equilibrada, mesmo em rotinas apertadas. Em entrevista ao The New York Times, profissionais da área de nutrição reforçaram que pequenas mudanças podem trazer resultados significativos para a saúde.

Para saber mais sobre como manter uma dieta saudável mesmo com a correria do dia a dia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

O erro silencioso que mina relacionamentos e impede a felicidade a dois

Vício em jogos de azar tem tratamento e recuperação pode chegar a 70%, dizem especialistas

Por que procrastinamos? Especialistas explicam causas e como treinar o cérebro para vencer o hábito