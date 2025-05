Em busca de talentos na periferia, concurso Rising Star Brasil começa na Zona Oeste de São Paulo Idealizado pela empresária e ex-modelo Deborah Andreassen, projeto busca talentos e abre inscrições gratuitas nesta quarta (14/5) O... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 12/05/2025 - 20h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h07 ) twitter

Deborah Andreasen (Foto: Trumpas/ Rising Star Brasil) Feed TV - Viva a vida

A partir do dia 14 de maio, quarta-feira, estarão oficialmente abertas as inscrições gratuitas de forma on-line para o Rising Star Brasil – Revelando Talentos, um projeto inédito que tem como missão descobrir jovens meninas com potencial para o universo da moda e impulsionar novas histórias de transformação social. A largada será na comunidade Real Parque, na Zona Oeste de São Paulo, marcando o início de uma jornada que vai percorrer diferentes regiões da cidade com uma van itinerante para alcançar talentos onde eles realmente estão. “Eu sei o quanto é difícil começar sem apoio. O Rising Star nasceu desse desejo de estender a mão e mostrar que elas podem, sim, ser protagonistas de suas próprias histórias”, afirma a empresária e ex-modelo que idealizou o projeto, Deborah Andreassen.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida e descubra mais sobre essa iniciativa transformadora!

