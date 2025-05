Estilo de vida ou saúde? Entenda como cada geração enxerga a atividade física Pesquisa revela diferenças entre gerações na relação com o esporte O conteúdo Estilo de vida ou saúde? Entenda como cada geração enxerga... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 25/05/2025 - 17h36 (Atualizado em 25/05/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atividade física (Foto: Instagram) Feed TV - Viva a vida

Cada geração tem um jeito próprio de lidar com o corpo, o bem-estar e a prática de esportes. Uma pesquisa recente da Ticket Sports mostrou como a percepção sobre a atividade física muda com a idade. O levantamento ouviu mais de quatro mil pessoas, entre amadores e profissionais, de todas as regiões do Brasil, com idades entre 13 e 79 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida e descubra como cada geração enxerga a atividade física!

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Chronoworking: novo modelo de trabalho que o funcionário escolhe seu horário

Em tempos de alta exposição a telas, conheça 5 maneiras de exercitar a atenção nas crianças

Queda de cabelo após uso de Mounjaro e Ozempic levanta alerta entre especialistas