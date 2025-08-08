Jogos de lógica: o aliado ideal para exercitar a mente em meio à rotina corrida Desafios mentais estimulam o cérebro, aliviam o estresse e podem até ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas Feed TV - Viva a Vida|Do R7 08/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h18 ) twitter

Jogos de lógica (Foto: Internet) Feed TV - Viva a vida

Em meio a uma rotina cada vez mais acelerada e cheia de compromissos, especialistas voltaram a destacar a importância de incluir atividades que estimulem o cérebro. Entre as opções recomendadas estão os jogos de lógica, que combinam entretenimento com exercícios mentais capazes de manter a mente ativa e saudável.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida e descubra como os jogos de lógica podem transformar sua rotina!

