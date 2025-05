Labubus: os monstrinhos de pelúcia que conquistaram a moda — e causaram caos nas lojas Famosos como Lisa, Rihanna e Dua Lipa aderiram à tendência, que virou febre global e levou até à suspensão de vendas no Reino Unido... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 27/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h57 ) twitter

Labubu (Foto: Reprodução) Feed TV - Viva a vida

Direto das passarelas de Copenhagen para os braços de fashionistas no mundo todo, os Labubus são os acessórios mais desejados do momento. Mistura de fofura e estranheza, os monstrinhos de pelúcia — com cara de boneca, orelhas de coelho e dentes pontudos — saíram dos contos de fadas nórdicos para virar item de desejo em bolsas, incluindo modelos de luxo como as Birkins da Hermès.

Para saber mais sobre essa febre que está causando alvoroço nas lojas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

