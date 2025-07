Linguagem do amor da Geração Z é mais discreta e fora das redes A mudança da exposição digital para conexões reais e discretas reflete um desejo de viver a intimidade longe dos olhos públicos Feed TV - Viva a Vida|Do R7 24/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h58 ) twitter

Casal (Foto: Internet) Feed TV - Viva a vida

Val, uma jovem de 22 anos que vive em San Marcos, Texas, completou nove meses de noivado com seu namorado, com quem está junto há dois anos. Apesar do marco importante, ela nunca compartilhou esse momento nas redes sociais e não pretende fazer isso. A ausência de posts sobre o pedido de casamento não diminui a felicidade do casal, que prefere preservar a vida íntima longe dos olhares alheios.

Para saber mais sobre essa tendência da Geração Z e como eles estão redefinindo o amor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

