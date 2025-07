Looks com calça jeans para esquentar seu inverno com estilo Além de prática, a peça é versátil e se adapta a diferentes estilos e ocasiões O conteúdo Looks com calça jeans para esquentar seu... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 11/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Calça jeans (Foto: Freepik) Feed TV - Viva a vida

A calça jeans é aquela peça clássica que nunca sai de moda e acompanha você durante o ano todo. No inverno brasileiro, ela ganha ainda mais destaque, principalmente quando combinada com tecidos mais encorpados que garantem conforto e proteção contra o frio. Além de prática, a calça jeans é versátil e se adapta a diferentes estilos e ocasiões, tornando-se indispensável no guarda-roupa para quem não abre mão de estar quentinha e na moda.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida para mais dicas incríveis sobre como arrasar no inverno com estilo!

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

5 inspirações de looks no estilo Nova York para o inverno

Dicas de como se aquecer e deixar a casa mais acolhedora no inverno

Saiba como usar calças jeans largas em looks elegantes