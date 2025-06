Luxo sob pressão: marcas apostam no artesanato para justificar preços e reconquistar confiança Com consumidores mais conscientes e lucros em queda, grifes investem em transparência, narrativas emocionais e herança artesanal para... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 19/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 07h36 ) twitter

Itens de luxo (foto redes sociais) Feed TV - Viva a vida

O universo do luxo está em transição. Em um movimento que mistura estratégia e necessidade, marcas consagradas estão se esforçando para contar ao público como e onde cada peça é feita. O objetivo é claro: reafirmar o valor de seus produtos em tempos de crescimento desacelerado e consumidores mais atentos. Os livros de arte repletos de imagens de artesãos trabalhando com precisão e as campanhas que exaltam materiais nobres e processos manuais se multiplicam, buscando resgatar a aura que sempre acompanhou os produtos de alto padrão.

Saiba mais sobre como as marcas de luxo estão se reinventando e apostando no artesanato para reconquistar a confiança dos consumidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

