Receitas baratas para uma Páscoa gostosa sem estourar o orçamento Veja como preparar pratos simples e deliciosos para celebrar a data com criatividade e economia, sem abrir mão do sabor O conteúdo... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 18/04/2025 - 09h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Internet)

Com a alta no preço dos alimentos e os ovos de Páscoa cada vez mais caros nas prateleiras, muita gente tem buscado alternativas para manter o espírito da celebração sem pesar no bolso. A boa notícia é que é possível preparar uma Páscoa deliciosa e cheia de significado com receitas acessíveis, criativas e que cabem no orçamento apertado.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida para descobrir mais receitas incríveis e econômicas para sua Páscoa!

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Quando o corpo cobra a conta: o impacto silencioso da sobrecarga mental; saiba reconhecer os limites

Conhecida nas redes como Raposa, Belle Kinzel expõe ‘pós’ Casa da Barra: ‘Tudo mudou’

Mentoras do sexo: como o TikTok virou espaço de acolhimento entre profissionais