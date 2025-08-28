Rihanna e Ana Hickmann apostam em sobrancelhas finas e resgatam elegância dos anos 90 A especialista Drina Vieira explica tendência e como as celebridades internacionais e brasileiras têm adotado o estilo Feed TV - Viva a Vida|Do R7 28/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann, Drina Vieira e Rihanna (Montagem) Feed TV - Viva a vida

As sobrancelhas finas, símbolo de ousadia e elegância nos anos 90, estão de volta às passarelas e aos tapetes vermelhos. A tendência ganhou força com ícones de estilo como Rihanna, que tem aparecido em ensaios fotográficos e eventos recentes adotando sobrancelhas mais finas e estilizadas, e encontra eco também no Brasil, com personalidades como Ana Hickmann, que já exibiu versões delicadas e bem desenhadas. Para a especialista Drina Vieira, a tendência atual não é apenas reproduzir o passado, mas reinterpretá-lo. “Hoje, a sobrancelha fina aparece com um acabamento mais polido, alinhada ao cuidado estético moderno. Não é sobre deixar a sobrancelha exageradamente fina, mas sim ajustá-la ao formato do rosto para transmitir elegância sem perder naturalidade”, afirma.

Saiba mais sobre essa tendência que está conquistando celebridades e influenciadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Adultização: entenda o significado e o que causou a polêmica

Veja as melhores sugestões de presentes criativos para o Dia dos Pais

Entenda por que o Brasil celebra o Dia dos Pais em agosto