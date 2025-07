Roupa térmica: peça de inverno que virou tendência Tecnologia têxtil transforma a segunda pele em item de moda urbana e funcional Feed TV - Viva a Vida|Do R7 30/07/2025 - 13h19 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

segunda-pele Feed TV - Viva a vida

A chegada das temperaturas mais baixas no Brasil reforçou o uso da roupa térmica como uma das principais apostas para quem busca conforto e estilo no inverno. Com tecidos inteligentes que oferecem isolamento térmico, a peça conquistou espaço tanto em produções esportivas quanto em visuais urbanos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida e descubra como a roupa térmica pode transformar seu inverno!

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Marca brasileira aposta em tecnologia e bem-estar com nova linha para cuidados do cabelo

5 looks country estilosos para arrasar nos rodeios em 2025

Ranking elege os 100 melhores brinquedos infantis da história; veja