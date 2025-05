Você está sabotando seus próprios objetivos sem perceber? Descubra Especialista de Harvard explica os erros mais comuns que te impedem de conquistar suas metas. O conteúdo Você está sabotando seus próprios... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 29/05/2025 - 14h37 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h37 ) twitter

Sabotagem (Foto: Reprodução) Feed TV - Viva a vida

Se você sente que, ano após ano, algumas metas pessoais ou profissionais simplesmente não saem do papel, talvez o problema não esteja na falta de esforço — e sim em alguns comportamentos que você adota sem perceber. “Na busca de um objetivo, às vezes nos concentramos apenas no resultado desejado e negligenciamos o processo que seguiremos para alcançá-lo. Curiosamente, isso pode reduzir nossas chances de sucesso”, alerta Eduardo Briceño, autor de The Performance Paradox, em artigo para a Harvard Business Review.

Não perca a chance de entender como evitar essas armadilhas e alcançar seus objetivos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

