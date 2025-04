Volta da magreza extrema preocupa moda e saúde pública Diretora da revista, Chioma Nnadi, critica tendência impulsionada pelo uso de medicamentos como Ozempic e defende diversidade de corpos... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 01/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h27 ) twitter

(Foto: Reprodução/Internet)

A diretora da edição britânica da revista Vogue, Chioma Nnadi, demonstrou preocupação com o ressurgimento da magreza extrema como tendência no mundo da moda. Em entrevista à BBC, ela afirmou estar “muito preocupada” com o retorno desse padrão, impulsionado, segundo ela, pelo uso crescente de medicamentos originalmente destinados ao tratamento de diabetes, como o Ozempic. “Vemos a magreza voltar à moda, apresentando-se como uma tendência, quando não queremos que seja. Todos deveríamos estar preocupados com isso, eu estou muito preocupada e muitos dos meus colegas também”, declarou.

