Menopausa: Projeto e tecnologia buscam melhorar a qualidade de vida das mulheres

O aplicativo Modo Menopausa monitora a temperatura corporal, batimentos cardíacos e oxigenação do sangue em tempo real

Tramita no Senado Federal um projeto de lei que prevê tratamento do climatério e da menopausa pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta também institui a Semana Nacional de Conscientização para Mulheres na Menopausa ou em Climatério.

Climatério é a fase de transição do período reprodutivo, ou fértil, para o não reprodutivo na vida da mulher. Uma das manifestações mais desafiadoras desta fase são os fogachos — ondas repentinas de calor que podem interferir significativamente no sono.

Segundo a Sociedade Brasileira de Climatério (SOBRAC), até 80% das mulheres brasileiras experimentam fogachos em algum grau durante a menopausa, o que demonstra a extensão desse sintoma entre a população feminina. O ciclo tem início por volta dos 40 anos de idade e se estende até os 65 anos.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), calcula-se que o Brasil tem hoje aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa, o que totaliza 27,9% da população feminina brasileira.

Simultaneamente a iniciativas como essa do Senado Federal, soluções tecnológicas estão surgindo para melhorar a qualidade de vida das mulheres. A LG, por exemplo, decidiu integrar a Inteligência Artificial (IA) do ar-condicionado LG Dual Inverter +AI e os smartwatches para identificar e responder prontamente a um problema enfrentado por mulheres que estão na fase do climatério: os fogachos ou ondas repentinas de calor corporal, que causam desconforto e atrapalham a qualidade do sono, impactando no bem-estar geral da mulher.

O aplicativo Modo Menopausa monitora a temperatura corporal, batimentos cardíacos e oxigenação do sangue em tempo real, identificando casos de fogachos ao longo da noite.

O app envia um comando imediato ao ar-condicionado LG Dual Inverter +AI para abaixar a temperatura e resfriar o ambiente de forma rápida e eficaz. Após 10 minutos em uma temperatura mais baixa, o aparelho retorna à temperatura originalmente definida pelo usuário como padrão.

O app Modo Menopausa, da LG, está em fase de testes. Em breve estará disponível para download.

