Entenda como funciona o Imposto de Renda na Brazucolândia Reta final para entrega da declaração de IR: prazo termina em 30 de maio e você precisa saber de umas coisinhas! Patricia Lages 01/05/2025 - 08h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 08h00 )

Cuidado com a mordida do leão, pois ele está de olho em você! ABC do ABC

Basicamente declarar Imposto de Renda na Brazucolândia é assim: a Receita Federal sabe perfeitamente quem deve e quem não deve, mas ela obriga as pessoas a declararem mesmo assim. Quem sabe alguém que não deve nada resolve pagar algo também, né?

Se a pessoa deve, a Receita sabe exatamente o valor que ela tem de pagar, porém, jamais informará ao contribuinte quanto é. Em vez disso, a RF exige que todos façam os cálculos e informem por conta própria. Ago imagine: em um país onde apenas 5% da população alcança o conhecimento adequado em matemática isso é uma verdadeira festa!

O leão também não ensina ninguém a preencher, ao contrário, para botar mais lenha na fogueira, o rei da selva muda as regras todos os anos e as redige com termos que 99% dos brazucolenses jamais entenderão. Nesse caso, errar não é apenas humano, mas é líquido e certo.

E uma vez que o cidadão apresente sua declaração com algum erro, a Receita cobrará juros, multa e ainda poderá mandá-lo para a cadeia. Como diz o jargão: a Brazucolândia não é para amadores... Mas, bora trabalhar para pagar o que nem sequer sabemos que devemos!

