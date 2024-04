BH entra na rota da Semana do Cinema e tem ingressos a R$ 12 Veja quais cinemas da capital mineira e quais filmes disponíveis para assistir com o valor promocional até no fim de semana

Atenção amantes do cinema que gostam de pagar pouco. Nada de se preocuparem em assistir aos filmes durante a semana para pagar menos. Pelo menos, entre esta quinta-feira (22) e a próxima quarta-feira (28), graças à Semana do Cinema.

O projeto garante preços promocionais para qualquer dia da semana, durante o período. A ação é nacional e, obviamente, Belo Horizonte e as cidades da região metropolitana entraram na lista, com ingressos a R$ 12. Isso mesmo. Mais barato que a meia-entrada, em muitos casos.

Em Belo Horizonte, as salas das redes Cineart, Cinemark e Cinépolis, que operam os principais shoppings, entraram na ação. Na Cineart terá até combos com pipoca e refrigerante com preços especiais.

E filme bom não falta no momento. Para todos os públicos. Só para citar alguns em cartaz, temos: Bob Marley: One Love, Madame Teia, Masha e o Ouro: Diversão em Dobro, Todos Menos Você, Nosso Lar 2: Os Mensageiros, Aquaman 2 e Minha Irmã e Eu.

“As edições anteriores da Semana do Cinema trouxeram um aumento significativo de público e renda para as salas de cinema e, consequentemente, para todos os envolvidos na campanha. O objetivo é que todos ganhem com essa iniciativa que segue uma tendência mundial de promover a magia da experiência cinematográfica”, avalia Lúcio Otoni, presidente da FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas).

