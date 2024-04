BH tem sessão de cinema à meia-noite e gratuita

Alto contraste

Apesar de ser a capital dos bares, BH tem um problema sério: em boa parte dos botecos, quando o relógio marca 23h, 23h30, os garçons já anunciam ansiosos o fechamento da cozinha. Pouco depois, do bar em si. Tem toda uma questão burocrática do município por trás disso, que está em vias de ser solucionada (assim esperamos).

Enquanto nada se resolve, a noite sempre acaba com uma vontade de encontrar outro lugar para estender a diversão.

É aqui que entramos no tema de hoje. O que fazer se o bar já recolheu as cadeiras, os amigos não têm um after para oferecer e você não quer ir para casa?

Eu te conto: ir ao cinema. Cinema? Esse horário? Oi?

Isso mesmo. Começa às 0h e, para completar, é gratuito.

Uma vez por mês, na madrugada de sexta-feira para sábado, o Cine Humberto Mauro abre as portas para o projeto Cine Meia-Noite.

A ideia é rodar produções clássicas e provocadoras. Geralmente, aquelas que estão fora do mainstream.

Eu fui lá conhecer na edição de fevereiro, realizada no dia 24. Pensei que não estaria tão cheio, mas fui surpreendido com a sala de 129 lugares lotada.

Mais de uma centena de pessoas que estenderam o "rolê" lá ou que saíram de casa "só" para assistir ao filme que começaria à meia-noite. "Nem tem trânsito esse horário", celebrou o patriarca de uma família que foi unida acompanhar a sessão, pela primeira vez. Foram o irmão mais velho universitário, o caçula pré-adolescente, a mãe e o pai.

Na ocasião, o filme exibido era À Meia-Noite Levarei a Sua Alma, do cineasta José Mojica Marins. A obra é a primeira a retratar o clássico personagem Zé do Caixão.

O horário e o título propiciaram um clima de terror, mas o especial exibe filmes de todos os gêneros.

Agora vamos às perguntas. Como faço para ir?

A primeira coisa é ficar de olho na programação do Cine Humberto Mauro, nas redes sociais do Cinema ou no Portal deles. Vou deixar os links abaixo.

Depois, tem que retirar a entrada no Sympla. Geralmente, os ingressos ficam disponíveis a partir da quinta-feira anterior ao dia da sessão.

Paga alguma coisa? Nada!

A próxima exibição vai acontecer na virada de sexta (15) para sábado (16). Até lá, veja no vídeo abaixo um pouco de como foi a minha visita à sessão. Entrei na sala de exibição, conversei com pessoas que já são fãs de carteirinha e tive uma experiência cinematográfica diferente do que estou acostumado. Só não animei um "after" depois do filme. Aí era muito para mim.

Cine Humberto Mauro: Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537 - Centro, Belo Horizonte)

Próxima sessão: sexta-feira, 15/03/2024

Veja mais informações neste link.

