Exposição gratuita em BH reúne figurinos e homenageia a obra da sambista Clara Nunes Obras enaltecem a força cultural da artista de Caetanópolis (MG), consagrada um dos maiores nomes do samba brasileiro

Belo Horizonte recebe uma exposição gratuita que homenageia a obra da cantora Clara Nunes, a mineira que deixou os cariocas de queixo caído quando entrou no mundo do samba.

A relação de Clara com o estilo musical era tamanha que a coroou rainha do Carnaval da capital mineira na década de 1960. Anos mais tarde, ela foi para as avenidas cariocas e chegou a ser intérprete de escola de samba.

O amor de Clara pela festa é destaque na sala que recebe os figurinos que a artista usou nos desfiles carnavalescos, principalmente aqueles em que ela representou a Portela, escola carioca de seu coração.

A exposição ainda traz uma série de objetos pessoais da cantora. Vai desde a primeira carteira de trabalho, com o registro da tecelagem onde ela trabalhou, até a caneca de chope da sambista.

Na elaboração do projeto, os curadores fizeram uma descoberta: um caderninho de anotações que Clara Nunes usava para registrar inspirações artísticas, como canções e peças de moda. Inclusive, é possível ver a foto de uma mulher usando roupas de renda na Bahia, que a inspirou com o 'look' para uma de suas apresentações. O vestido está lá para ser visto.

Por falar em figurinos, roupas usadas pela artista em shows e gravações de clipes estão expostas no último salão da exposição, que só pode ser definido com um sonoro "uau!". Chegando lá você vai entender o porquê.

A exposição foi batizada de A Tal Mineira, trecho de uma da canção de Clara Nunes. O nome representa bem a efervescência artística e a brasilidade da mineira de Caetanópolis, cidade de 11 mil habitantes, localizada a 100 km de Belo Horizonte. A cantora nasceu em agosto de 1942 e morreu em abril de 1983, prestes a completar 41 anos.

A exposição está no Museu da Moda – o prédio bonito que todo mundo pensa ser uma igreja em frente ao edifício Maletta, no Centro de Belo Horizonte.

O projeto é uma parceria da Fundação Municipal de Cultura com o Instituto Clara Nunes, de Caetanópolis. Esta fase da obra vai ficar exposta até dezembro de 2024. Eu já visitei e conversei com os curadores da mostra. Vou deixar o vídeo aqui abaixo pra te deixar na vontade.

Serviço

Exposição Clara Nunes - A Tal Mineira

Entrada: gratuita

Endereço: Museu da Moda (R. da Bahia, 1149 - Centro, Belo Horizonte)

Data: de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h, até dezembro de 2024

