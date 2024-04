Exposição traz a BH fóssil de crânio com mais de 10 mil anos encontrado em Lagoa Santa (MG) Projeto gratuito reúne esculturas, pinturas e objetos que recontam a história do Brasil, desde os primórdios do tempo

Caminhar pela praça da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte, já é um evento por si só. Os prédios históricos do entorno criam um clima de 'museu a céu aberto'. Só de ver a arquitetura sinuosa, os turistas ficam satisfeitos.

Mas entrar nos grandes edifícios é uma experiência ainda mais profunda. Então, hoje eu fui visitar o Memorial Minas Gerais Vale. Mais especificamente, uma exposição que está no terceiro andar do prédio: a "Imagens que Não se Conformam", curadoria de Paulo Knauss e co-curadoria local de Fabíola Rodrigues.

A mostra traz uma mistura de formas de arte: tem pinturas, esculturas, objetos e até fóssil milenar. Isso mesmo. O crânio do fóssil do Homem de Lagoa Santa está exposto. Ele tem mais de 10 mil anos e foi achado pelo paleotólogo dinamarquês Peter Lund, no século 19, na Grande BH. As aventuras de Lund vão render um post só pra elas em breve.

Volta à exposição, a cada canto que você olha, tem uma curiosidade, como a moldura em bronze da mão do ex-imperador Dom Pedro II. O tamanho é real e mostra até o anel que ele usava.

E a lista é enorme: tem o busto de Dom Pedro I, uma cadeira super antiga, elementos que remontam à família real e toda história que se desenrola depois no Brasil.

A exposição junta elementos da monarquia com arte comtemporânea. Tem até obras futurísticas, como o cartaz que "prevê" a eleição da "segunda presidente trans do Brasil em 2063".

O projeto é itenerante e ficará no Memorial Minas Vale até o dia 7 de abril. Não precisa retirar ingresso. Basta chegar e curtir!

Horário de funcionamento do Memorial Minas Vale:

Quartas-feiras, sextas-feiras e sábados: das 10h às 17h30

Quintas-feiras: das 10h às 21h30

Domingos: 10h às 15h30

Veja mais informações no quadro R7 no MGR:

