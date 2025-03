Patricidade perfumada: aprenda a fazer um paninho de limpeza super prático e baratinho

Oi gente! Quem me conhece sabe que gosto muito de praticidade. Tendo uma vida tão corrida, às vezes é preciso encontrar dicas que nos ajudem a deixar tudo organizado sem muito esforço. Então decidi compartilhar com vocês uma dica que aprendi com uma amiga e que, também, já vi pela internet.



Um paninho de limpeza super prático, baratinho e que você pode ter em casa ou no trabalho. Para isso você vai precisar de um pacote de lenço umedecido, um pote plástico com tampa, água, álcool e um limpador perfumado.



Consegui comprar os itens por cerca de R$ 20. E detalhe — o mais caro foi o lenço umedecido. Veja aqui no vídeo como fazer: