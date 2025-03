O fim de uma era! Após 28 anos, Donatella deixa direção criativa da Versace Cargo será ocupado pelo italiano Dario Vitale, ex-MiuMiu Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 13/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h45 ) twitter

Donatella Versace deixa a direção criativa de sua marca Reprodução/Instagram/@donatella_versace

O mundo da moda amanheceu nesta quinta-feira (13) com a confirmação da saída da icônica Donatella Versace da direção criativa da Versace.

A italiana, que ocupou o cargo por 28 anos, assumiu o posto após a trágica morte de seu irmão e fundador da marca, Gianni Versace, em 1997. Durante seus anos no comando da grife italiana, Donatella trabalhou para continuar o legado de Gianni e manter a excelência da marca.

Os rumores de uma possível aposentadoria já estavam acontecendo no backstage há algum tempo, e o último desfile da marca na Milan Fashion Week teve um clima de celebração que insinuava uma despedida.

O comunicado oficial da saída foi feito através da conta oficial do Instagram da Versace. Na postagem, Donatella deu as boas-vindas para Dario Vitale (que agora ocupa o cargo criativo após sua saída da MiuMiu, anunciada em dezembro do ano passado) e reforçou que carregar o legado de Gianni foi a maior honra da vida dela.

“Apoiar a próxima geração de designers sempre foi importante para mim. Estou emocionada que Dario Vitale vai se juntar a nós e ansiosa para ver a Versace através de novos olhos. Tem sido a maior honra da minha vida continuar o legado de meu irmão Gianni. Ele era o verdadeiro gênio, mas espero ter um pouco do seu espírito e tenacidade”, disse Donatella.

A ex-diretora criativa também comunicou que continua presente ativamente na Versace, mas agora no cargo de Chief Brand Ambassador. “No meu novo papel como Chief Brand Ambassador, vou continuar sendo a maior apoiadora da Versace. Versace está em meu DNA e sempre em meu coração”, finalizou.

Também através de uma postagem no Instagram da Versace, Dario Vitale agradeceu à Donatella pela confiança e disse ser um privilégio ocupar o cargo. No comunicado, Dario mandou um recado sutil para aqueles que podem questionar o talento e capacidade dele em continuar o legado da marca, dizendo que vai contribuir para o crescimento da Versace através de sua visão, expertise e dedicação.

O novo diretor criativo também citou a herança única da marca, que durou décadas e foi responsável por moldar a história da indústria fashion. Seria a afirmação um aviso de que a história foi feita e agora a grife está pronta para mudanças, ou um aceno aos fashionistas de que o legado (e DNA) de Gianni continuará vivo? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.

