Maafushi: a ilha das Maldivas onde o luxo é viver com pouco Esqueça os resorts milionários: conheça a ilha que une mar cristalino, cultura local e preços acessíveis — com diárias a partir de... Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 24/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maafushi (Foto: Internet)

Se o seu sonho é conhecer as Maldivas, mas a ideia de gastar uma fortuna parece um pesadelo, Maafushi pode ser o paraíso que cabe no seu bolso. “Diferente dos luxuosos resorts com bangalôs sobre o mar, nos quais as diárias não saem por menos de R$ 2 mil, essa ilha oferece uma experiência real e acessível, sem abrir mão das praias paradisíacas e do mar azul turquesa.”

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Turismo para saber mais sobre essa incrível ilha!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Turismo:

Apresentadora Vivi Alves retorna de temporada pela Europa com novos projetos

Os destinos mais baratos na Europa em 2025; dicas para brasileiros

Temporada de verão em Ubatuba aquece comercio