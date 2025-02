Temporada de verão em Ubatuba aquece comercio Previsão de mais de 1 milhão de turistas movimenta o litoral norte neste verão, e novo espaço promete ser destaque na temporada. O... Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 19/02/2025 - 00h45 (Atualizado em 19/02/2025 - 00h45 ) twitter

CASA UBATUBA

Segundo a Associação Comercial de Ubatuba (ACIU) estima que mais de um milhão de turistas passarão pela cidade nos próximos meses, impulsionando o comércio local e aquecendo o turismo na região. Entre as grandes novidades do período, está a Casa Ubatuba, um novo espaço pé na areia, localizado na charmosa Praia do Perequê-Açu, que chega para ser o hotspot da estação.

Para saber mais sobre essa nova atração e o impacto no turismo local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Turismo.

