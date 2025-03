Rio de Janeiro: 5 lojas para comprar presentes legais Procurando presentes legais no Rio de Janeiro? A cidade tem uma grande variedade de lojas e galerias com opções autênticas e exclusivas... Guia Viajar Melhor|Do R7 21/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Procurando presentes legais no Rio de Janeiro? A cidade tem uma grande variedade de lojas e galerias com opções autênticas e exclusivas para todos os gostos. Confira cinco sugestões de locais diferenciados para garantir um presente único. O Rio de Janeiro não é apenas um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, com suas praias […]

Consulte no nosso parceiro Guia Viajar Melhor para saber mais!

Leia Mais em Guia Viajar Melhor:

Saiba onde viajar no Brasil em cada mês do ano e aproveite a temporada

Qual é a maneira mais rápida de tirar o visto americano em 2025?

Carros 4×4 ou SUV? Veja modelos para viajar em família