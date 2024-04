Alto contraste

State of Play do Final Fantasy State of Play do Final Fantasy (O Vício - Games)

O State of Play de Final Fantasy VII Rebirth teve seu horário anunciado. O evento irá acontecer no dia 10 de março, às 17h (horário de Brasília). Durante a transmissão, serão reveladas novidades sobre o aguardado remake do clássico jogo de RPG. Saiba mais sobre o evento e fique por dentro de todas as informações no site Games - O Vício.

