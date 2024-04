No futebol, Globo convida para festa, mas não oferece bolo e nem canta parabéns A Globo precisa considerar que, em toda final de futebol, a festa só termina com a taça

Jogadores do São Paulo comemoram conquista diante do Palmeiras Jogadores do São Paulo comemoram conquista diante do Palmeiras (divulgação)

Aqui, em mais de uma ocasião, se destacou a importância do diretor de programação numa TV, aquele que, muitas vezes, é obrigado a “se virar nos 30” para atender os fatores envolvidos. É um olho no gato e outro no peixe, o tempo todo, porque além de cuidar da própria casa e considerar os mais diferentes compromissos, também é obrigado a acompanhar a movimentação da concorrência.

Temos bons e competentes profissionais no ramo, especialmente entre Globo, Record e SBT, assim como nos surpreende Band e Rede TV!, também entre as grandes, prescindirem desses serviços. Por aí, provavelmente, muita coisa se explique.

Porém, assim como aconteceu na Copa do Brasil, domingo último, final da Supercopa e com exclusividade na TV aberta, a Globo transmitiu Palmeiras e São Paulo, ficou para a disputa dos pênaltis, claro, mas desprezou a solenidade da entrega das medalhas e taças.

Quer dizer, compram o evento, mas não respeitam o torcedor/telespectador em um dos momentos que ele está mais esperando. Tudo bem que tinha o “Domingão” e um “Big Fone” pra tocar, mas quando for assim, melhor não fazer o jogo. Ou fazer direitinho, do começo ao fim. É como dar uma festa de aniversário e na hora do bolo, quando vai apagar as velinhas, mandar os convidados embora.

Um comportamento diferente do SporTV, da mesma Globo, que deu ao acontecimento a importância que merecia, antes, durante e depois da partida.

Olha o que fizeram o Rafael passar Olha o que fizeram o Rafael passar (Staff Images / CBF — 04.02.2024)

Agora vamos combinar

Está certo que quando a bola para, vira festa. Que estamos também às vésperas do Carnaval e a competição – a Supercopa - tenha o nome de Pelé, mas ajeitar um trono, um bastão e até uma coroa para paramentar jogador de futebol em final não combina.

Só a CBF para se superar, no capricho das suas etiquetas.

Outro lado

Em relação ao assunto, aqui comentado, sobre o distraído comercial de um site pornô, antes da transmissão do futebol, o canal BandSports fez questão de se pronunciar.

E a íntegra do seu comunicado é colocada na nota abaixo.

Comunicado

“O BandSports pede desculpas ao público pelo ocorrido durante a transmissão do Campeonato Carioca na última quinta-feira (1). A grave falha operacional de inserção de material inadequado foi devidamente apurada e sanada. O canal lamenta profundamente o fato e informa que tomou as medidas necessárias para que isso não volte a se repetir”.

Esquinas da vida

Eduardo Ribeiro, 26 anos de jornalismo, 16 deles na Record. Foram dizer pro Edu que ele tinha uma prima trabalhando na Record, mas não sabiam bem aonde. Foi aí que se iniciou uma busca pelo Brasil inteirinho, e nada.

Mas, sem desistir e fazendo o seu lado “sherlock” prevalecer, o nome da Mahayla Haddad apareceu. Ela repórter da Record Internacional e Record Europa. A revelação, para surpresa da Mahayla, aconteceu durante uma entrevista dos dois em Portugal.

Futuro

Em seu texto de despedida da Globo/Globoplay, o executivo Erick Brêtas deixou claro que não se trata de uma aposentadoria.

“Continuarei..., buscando contribuir para que o conteúdo brasileiro siga voando cada vez mais alto”, escreveu ele. Trata-se de um nome capaz de promover movimentações as mais interessantes nos bastidores.

Tem um porém...

É muito normal que executivos, como Brêtas e na altura dele, após se desligarem de grandes empresas, estabeleçam acordos, inclusive ou principalmente de ordem financeira, para não voltar de imediato ao mercado e nem levar projetos para a concorrência.

Tipos de afastamentos que podem levar um ano ou até mais.

Ronan Horta fará "A Rainha da Pérsia" Ronan Horta fará "A Rainha da Pérsia" (Divulgação )

Escalado

Ronan Horta, atualmente morando em Portugal, acertou participação em “A Rainha da Pérsia”, nova produção da Record.

O ator, vale informar, chega aos cinemas a partir do dia 15, com o longa “Horizonte”, dirigido por Rafael Calomeni, que lhe rendeu o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Sorocaba.

Rede TV! - Aos costumes

A Rede TV! confirma volta do “Bastidores do Carnaval”, que movimentará equipes no Rio de Janeiro e São Paulo.

Transmissão de sexta a segunda-feira, com Flávia Noronha, Nelson Rubens e equipe da casa. Alguém sabe por que terça não?

Eliana volta gravar no SBT Eliana volta gravar no SBT (Beatriz Nadler)

Aos trabalhos

Após as férias e a repercussão do programa do último domingo, que teve a entrevista com a Angélica, Eliana volta aos seus trabalhos no SBT.

Gravações marcadas já a partir de amanhã.

O que será?

“Pequenos e Gigantes” e “Enfrentando Gigantes” são marcas registradas pelo SBT, numa dessas com chance de aparecer como título da próxima novela. Informação sobre isso, por enquanto, nada.

De qualquer forma, entre suspense e tantas perguntas, tem uma também importante: o Prime Video continua ou não está mais na parada?

Bom nome

A propósito: Daniela Beyruti, em uma postagem no final de semana, disse que pretende fazer uma proposta para Michel Teló apresentar o “Sabadão Sertanejo”.

Por que não? Nome interessante, agora livre no mercado e capaz de fazer diferença. Que o SBT volte mesmo a ser mais ousado.

CNN Brasil está distribuindo convites para seu aniversário CNN Brasil está distribuindo convites para seu aniversário (Reprodução)

Festão

Empresários e vários representantes da classe política, incluindo-se ministros de Estado, estão sendo convidados para a festa de 4º aniversário da CNN Brasil. No dia 18 de março, a partir das 20h.

Local escolhido foi a casa do empresário Junior Serepieri, dono da Amil, nos Jardins. Os funcionários, colocando razões políticas, entre outras, é que não estão muito de acordo.

