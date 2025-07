Análise: Acusações de Lula contra instituições democráticas e fake news ficarão impunes? Presidente diz que impeachment de Dilma foi 'golpe de Estado' e que não havia fome no Brasil no fim do seu mandato Patricia Lages|Do R7 27/01/2023 - 13h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Golpe de Estado', citado por Lula, é fake news. Isso deve ficar impune?

Na última segunda-feira (23), em discurso durante uma exposição cultural em Buenos Aires, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um “golpe de Estado”.

“Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Estado. Derrubou-se a companheira Dilma Rousseff com um impeachment. A primeira mulher eleita presidenta da República do Brasil”, declarou Lula.

Porém, o que o presidente chama de golpe foi uma ação legítima e constitucional em razão de infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal cometidas no governo da ex-presidente. As denúncias se basearam em dois pilares: o primeiro se refere à abertura de crédito suplementar sem autorização do Congresso, o que provocou incompatibilidades no Orçamento; e o segundo é relacionado às “pedaladas fiscais”, uma manobra artificial para maquiar as contas do governo federal por meio de atrasos propositais no repasse de dinheiro a bancos e outras entidades econômicas.

O processo passou pela Câmara dos Deputados e recebeu 367 votos favoráveis, 137 contrários e 7 abstenções; e pelo Senado, com 61 votos a favor e 20 contra. Todo o processo foi supervisionado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), como determina a Constituição Federal. Portanto, classificar a ação de golpe é um desrespeito à Constituição, ao Congresso e ao próprio STF. Logo, o silêncio dos deputados, senadores e do STF é de causar estranheza; afinal, em uma época de tamanho patrulhamento “em prol da democracia”, por que esse ataque passaria impunemente?

‌



Na quarta-feira (25), já no Uruguai, Lula chamou o ex-presidente Michel Temer de “golpista” e fez uma falsa afirmação sobre a fome no país: “O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a Presidência da República, e hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo o que nós fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em seis anos, ou melhor, em sete anos: três do golpista Michel Temer e quatro do governo Bolsonaro”.

Se Michel Temer é golpista, o que dizer sobre os aliados de Lula, como Simone Tebet, que votaram a favor do impeachment e hoje ocupam cargos em seu governo? Seriam eles golpistas também? E quanto à nomeação de Alexandre de Moraes ao STF feita por Michel Temer, seria ilegítima? E no que vai dar a fake news de Lula sobre a fome, que a imprensa do amor está classificando como “erro”? Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2009 mostram que pelo menos 11,2 milhões de brasileiros passavam fome ou estavam sob risco iminente de não poder comer por falta de dinheiro. Isso em uma época sem pandemia nem guerra. As estatísticas oficiais mostram que, desde 2004, início da série histórica, o Brasil nunca deixou de registrar milhões de brasileiros na categoria “grave” no que se refere à fome.

‌



E as fake news não param por aí. Ao contrário, a lista de dados inexistentes de Lula é bastante extensa, segundo a agência de notícias. Aos fatos:

É falsa a afirmação de Lula de ter sido convidado a participar de todas as reuniões do G8, pois ele não foi convidado para os encontros de 2004 e 2010.

‌



É falsa a firmação de Lula de que o índice de desemprego ao fim do governo Dilma era de 4,7%, pois, segundo o IBGE, o percentual foi de 11,9%.

É falsa a firmação de Lula de que, em seu governo, não houve reajuste no preço da gasolina, pois há registro de aumentos anunciados pela Petrobras em 2005 e 2008.

É falsa a firmação de Lula de que o Brasil era a sexta economia do mundo durante seu governo, pois a posição só foi alcançada em 2011, durante o governo Dilma.

Até mesmo a afirmação de Lula de ser o único presidente da República sem diploma universitário é falsa, pois, em 1954, Café Filho assumiu a presidência após a morte de Getúlio Vargas e não tinha curso superior completo.

Para terminar, ficam as perguntas feitas no início: as acusações de Lula contra instituições democráticas e as fake news que têm sido espalhadas aos montes ficarão impunes?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.