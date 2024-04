Aprenda a fazer pão de mel e tenha lucro de até 100% na Páscoa

Alto contraste

Se você precisa fazer uma grana extra ou quer surpreender quem ama, hoje meu papo é com você! Seja para a Páscoa ou qualquer época do ano, o famoso pão de mel é uma escolha super acertada. Além de te ensinar a receita, a gente te ajuda a calcular os custos e os lucros com as vendas dessa delícia. Bora aprender?

A farmacêutica e confeiteira Isabelle Costa é quem vai nos ajudar com essa missão. Segundo ela, para comprar os ingredientes necessários para fazer 36 pães de mel, ela gasta exatos R$ 100,85, e isso usando chocolate nobre. Se você escolher usar o chamado chocolate fracionado, o custo será ainda menor.

Vendendo cada pão de mel por R$ 7, você consegue recuperar o investimento e ainda terá mais R$ 152. Desconte a sua mão de obra e gastos adicionais, e ainda assim você terá um bom lucro. E se conseguir vender um pouco mais caro aí na sua região, o valor final vai aumentando na mesma medida!

Ingredientes

• 1 lata de leite condensado

• 300 g de mel

• 70 g de manteiga sem sal

• 400 g de farinha de trigo sem fermento

• 40 g de chocolate em pó 50%

• 240 ml de leite

• 10 g de fermento químico

• 5 g de canela em pó

• 5 g de cravo em pó (opcional)

• 5 g de bicarbonato de sódio

• 4 claras de ovo batidas em neve

• ⁠1,260 kg de chocolate

• ⁠1,080 kg de doce de leite

Curtiu? Faz e me conta!

