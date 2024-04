Você sabe como calcular os lucros das suas vendas? 

Alto contraste

Empreender não é tarefa fácil e muita gente acaba se complicando, não pela falta de talento no seguimento em que escolheu, mas por não cuidar bem das finanças.

Como ninguém trabalha de graça, o objetivo de todo mundo que vende algo é conseguir gerar lucro, mas você sabe como se faz o cálculo pra precificar o seu produto sem ficar no prejuízo?!

Convidamos a empresária e confeiteira Jéssica Lauar pra nos ajudar nessa missão. Ela tem carreira no mundo dos negócios por necessidade. Do primeiro bolo de pote até a confeitaria temática que hoje é sucesso em Minas Gerais, Jéssica percorreu um longo caminho.

Com muito esforço e estudo ela conseguiu se estabelecer e hoje vai dividir com a gente um pouco do conhecimento adquirido ao longo dos anos!

Pra começar, afinal de contas, como calcular o custo da mercadoria, colocar preço nos produtos e mensurar o lucro?

Veja agora o passo a passo feito pela Jéssica:

1- Some todos os ingredientes utilizados. Não se esqueça das embalagens, adesivos, sacolas, etiquetas. Tudo deve estar incluído no ato do cálculo.

2- Se você trabalha em casa, a melhor forma de calcular seus custos com água, luz, gás, tempo, etc seria fazendo a multiplicação dos valores. É só você dobrar o valor dos materiais pra cobrir os custos. Exemplo: se o seu custo de material ficou em R$ 20,00 você precisa somar mais R$ 20,00 de custo!

3- Agora é a hora do lucro: você triplica o valor para cobrir os custos e ter uma margem de segurança pra não perder dinheiro.

4 - Portanto se você conseguiu fazer 10 itens, pra precificar a sua venda é simples, nesse caso seria R$ 60,00 divido pelos 10 itens. Aí cada um poderá ser vendido por R$ 6,00

E aí, curtiu? Agora que tal aprender uma receitinha doce pra fazer uma graninha nessa Páscoa?!

Hoje é dia de brownie com caramelo crocante e cobertura de chocolate!

