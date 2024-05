Belo revela detalhes chocantes sobre o assassinato de integrante do Soweto Belo marcou presença no 'Conversa com Bial' no último dia 20 de maio e falou sobre um assunto delicado, fazendo uma revelação chocante...

Alto contraste

A+

A-

Belo marcou presença no 'Conversa com Bial' no último dia 20 de maio e falou sobre um assunto delicado, fazendo uma revelação chocante. Se trata do assassinato de Buiú, um dos membros da banda Soweto, na qual Belo iniciou a carreira. O amigo foi morto em 1997.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Música - Feed TV

Leia mais em Música - Feed TV



• Belo faz revelação sobre assassinato de integrante do Soweto: ‘Reconheci o corpo’

• Ana Castela abre o jogo sobre planos de se casar com Gustavo Mioto

• Ivete Sangalo é processada após confusão no Carnaval de Salvador: ‘Risco grave de morte’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.